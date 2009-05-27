Нужно искать сайтам дизайны и контент

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки190 просмотров

Создаются домены(Joomla, Joostina, WP). Нужна подбирать сайтам дизайны, ставить их на сайт, очищать от лишних ссылок. Для одного проекта сейчас нужно добавлять контента, возможно не уникального. Возможно где-то прийдется легкии модификации дизайна делать, но мелочи.

Работа не сложная, поэтому и оплата соответсвенная.

За каждый сайт не больше 5 у.е это если просто диз поставить и почистить.

Обращаться в ICQ: 251216837

JoomlaWordPress
16 лет назад
ITech
43 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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