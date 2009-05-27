Нужно искать сайтам дизайны и контент

Создаются домены(Joomla, Joostina, WP). Нужна подбирать сайтам дизайны, ставить их на сайт, очищать от лишних ссылок. Для одного проекта сейчас нужно добавлять контента, возможно не уникального. Возможно где-то прийдется легкии модификации дизайна делать, но мелочи.

Работа не сложная, поэтому и оплата соответсвенная.

За каждый сайт не больше 5 у.е это если просто диз поставить и почистить.

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