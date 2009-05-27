Форум тематика окна жалюзи ролеты нужны люди для наполнения http://gorizont.com.ua/forum/
Нужно искать сайтам дизайны и контент
Создаются домены(Joomla, Joostina, WP). Нужна подбирать сайтам дизайны, ставить их на сайт, очищать от лишних ссылок. Для одного проекта сейчас нужно добавлять контента, возможно не уникального. Возможно где-то прийдется легкии модификации дизайна делать, но мелочи.
Работа не сложная, поэтому и оплата соответсвенная.
За каждый сайт не больше 5 у.е это если просто диз поставить и почистить.
Обращаться в ICQ: 251216837
Заявки фрилансеров
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