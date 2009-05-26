Наполнение каталога шампуней

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Закрыт13 заявок248 просмотров

Добрый день.

Необходимо наполнить каталог лечебно-косметологических средств для лечения кожи головы и волос (трихология), специализация - медицинский информационный справочник.

Разделы:

Уход за волосами (шампуни, бользамы, кондиционеры)

Лечение кожи головы и волос (лечебные средства)

Правильное питание и укрепление волос (средства для питания, укрепления волос).

Также раздел справочника "производители", с указанием контактных данных и описания компании производителя (дистрибьютора).

Обьем наименований продукции огромный, работа на долгосрочной основе.

РАБОТА НЕ СЛОЖНАЯ, но ТРЕБУЕТ УСИДЧИВОСТИ и времени.

Макс. количество полей для заполнения до 9-10 (цифры). Копипаст.

Ориентировочный обьем до 1500 позиций.

Работа выполняется в удобной админ. панель. Исходные данные необходимо подбирать + помощь от меня.

Оплата сдельная, по факту. Вебмани или Я.Д

Вашу цену за 1 позицию указывайте в предложениях.

Связь ICQ: 49 60 46 (уже с ценой)

16 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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