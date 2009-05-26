Наполнение каталога шампуней

Нужно разместить объявления о продаже 1го автомобиля, 2х экскаваторов, 1го погрузчика и 1 вагона-бытовки на специализированных сайтах и досках объявлений (чем больше тем лучше). Работу надо проделать вручную. Оплата по факту - после получения ссылок ...