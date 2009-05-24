Наполнение общетематического форума

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне нужно несколько человек (10-15) для наполнения общетематических разделов городского форума.

Схема работы:

Группа начинает "общаться" в течение нескольких дней (~неделя), после этого те, кто лучше всех себя проявит продолжат поддерживать активность примерно на месяц.

Для недоверчивых оплата по факту хоть каждый день.

От вас требуется указать ВАШУ ЦЕНУ за одно сообщение, как говориться, "в тему". Т.е. оплачиваться будет кол-во сообщений, а не количество символов в них.