Наполнение общетематического форума

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Закрыт25 заявок347 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне нужно несколько человек (10-15) для наполнения общетематических разделов городского форума.

Схема работы:

Группа начинает "общаться" в течение нескольких дней (~неделя), после этого те, кто лучше всех себя проявит продолжат поддерживать активность примерно на месяц.

Для недоверчивых оплата по факту хоть каждый день.

От вас требуется указать ВАШУ ЦЕНУ за одно сообщение, как говориться, "в тему". Т.е. оплачиваться будет кол-во сообщений, а не количество символов в них.

16 лет назад
pchelovodm
Ivanovich 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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