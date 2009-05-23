Добавить новости на сайт.

Нужен человек, который наполнит сайт 1001pp.ru контентом:

Добавление новостей (описания) должны быть уникальные.

Оплата по факту, можно по частям, можно каждый день.

Новости брать с allpp.ru, самому искать не нужно.

Всего нужно добавить 300 новостей.

Работу можно выплнить за пару дней.

Пишите цену, сроки.