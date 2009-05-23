Добавить новости на сайт.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок431 просмотр

Нужен человек, который наполнит сайт 1001pp.ru контентом:

Добавление новостей (описания) должны быть уникальные.

Оплата по факту, можно по частям, можно каждый день.

Новости брать с allpp.ru, самому искать не нужно.

Всего нужно добавить 300 новостей.

Работу можно выплнить за пару дней.

Пишите цену, сроки.

16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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