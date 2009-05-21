Контент менеджер сдельно Требуется наполнение интернет магазина детских товаров, без поиска. Оплата сдельная - яндексом или налом...(внимание вебмани нет и не будет:) от 6 до 8р за товар Во ...
Собрать цены с магазинов
Нужно собрать цены с украинских интернет магазинов
Цены нужны на Skype телефоны и оборудование для ip телефонии.
нужно будет сделать поискаи по всем используемым поисковым системам (яндекс гугл, итд).
Вобщем нужно мгазаны которые в топе по нужным нам ключевым запросам
цены нужно будет собрать в предоставленный мною файл
Пишите цену. (но не сильно большую работа не сильно ведь сложная)
В аську не писать только через сервис.
Указивайте цену,срок и как с вами связаться.
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