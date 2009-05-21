Собрать цены с магазинов

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Закрыт14 заявок308 просмотров

Нужно собрать цены с украинских интернет магазинов

Цены нужны на Skype телефоны и оборудование для ip телефонии.

нужно будет сделать поискаи по всем используемым поисковым системам (яндекс гугл, итд).

Вобщем нужно мгазаны которые в топе по нужным нам ключевым запросам

цены нужно будет собрать в предоставленный мною файл

Пишите цену. (но не сильно большую работа не сильно ведь сложная)

В аську не писать только через сервис.

Указивайте цену,срок и как с вами связаться.

16 лет назад
tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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