Составить список популярных программ

Необходимо составить список наиболее востребованных программ.

Таких как, winrar, winzip, powerdvd и т.п.

Список должен быть выстроен по популярности - 1-е место самая популярная программа, а далее уже по понижению популярности. Популярность, думаю, следует определять по статистике Яндекса или Рамблера - кол-во запросов. Яндекс дает менее точную картину, т.к. объединяет статитстику похожих запросов.

Мне нужно выдать список с количеством запросов, например:

Winrar 10000

winzip 8000

и т.п.

Также в списке могут участвовать и игры.

Список должен содержать 300-500 программ, мне кажется, что больше 500 сильно востребованных программ не найти.

Слушаю ваши предложения со сроком и ценой здесь, а не в личке.