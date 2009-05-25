Составить список популярных программ

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок271 просмотр

Необходимо составить список наиболее востребованных программ.

Таких как, winrar, winzip, powerdvd и т.п.

Список должен быть выстроен по популярности - 1-е место самая популярная программа, а далее уже по понижению популярности. Популярность, думаю, следует определять по статистике Яндекса или Рамблера - кол-во запросов. Яндекс дает менее точную картину, т.к. объединяет статитстику похожих запросов.

Мне нужно выдать список с количеством запросов, например:

Winrar 10000

winzip 8000

и т.п.

Также в списке могут участвовать и игры.

Список должен содержать 300-500 программ, мне кажется, что больше 500 сильно востребованных программ не найти.

Слушаю ваши предложения со сроком и ценой здесь, а не в личке.

16 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва

Выбранный исполнитель

FEODOS
Олег 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$100
2 дня
Список был составлен очень быстро и качественно. Сделано именно то, что мне и требовалось и на хорошем уровне!

Заявки фрилансеров

FEODOS
Олег 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина детских товаров

    Контент менеджер сдельно Требуется наполнение интернет магазина детских товаров, без поиска. Оплата сдельная - яндексом или налом...(внимание вебмани нет и не будет:) от 6 до 8р за товар Во ...

    HTML
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приватный проект для Дерягиной Ольги

    Необходимо написать текстовку под запрос "Духи" с количеством вхождения ключевого слова в тексте 10-12 раз. Размер текстовки 2500 символов. Сайт под который нужно написать текстовки - http://www.parfumworld.com.ua/ Примеры текстовок конкурентов: ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ведение блогов различной тематики

    Нужен человек для ведения блогов различных тематик. Всего блогов - 10. В каждый нужно добавлять заметку раз в 2 дня, тоесть около 150 заметок в месяц. Заметки могут быть рерайтом или копирайтом, частично ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужны постеры на онлаин сайт. Нужно добавлять по 1 - 10 новостей в день, тематика онлайн фильмы пишите сюда цены. выберу кто дешевле

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталоги сайтов

    Нужен человек для отбора каталогов. Что делать: искать каталоги и сортировать их по тематике и параметрам. Не предлагайте купить базы!!! Оставляйте в проекте цену за поиск 50 каталогов и способ связи. Скорее всего ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Правка каталога на сайте

    $150

    Есть сайт a1.wlhost.ru надо доработать каталог вбить недостающие товары (около 1000 ) и подкорректировать существующие (картинки в фотошопе ) количество незначительно . Срок - до конца недели.

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение контентом автопортала

    Нужно наполнить контентом автопортал: статьи, обзоры, полезности для автолюбителя. Фирмы и Студии - не предлагать! только одиночки-фрилансеры, которые знают толк и хотят работать. Также нужна оптимизация+семантическое ядро. оптимизация должна включать проставление ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание привлекательного персонажа в социалке

    $20

    Нужно подготовить текстовое описание аккаунта пользователя, "по совместительству" являющимся администратором косметического сайта. Требуется заполнить все "типичные" поля, такие как "о себе", "название группы", "описание", "история успеха" и проч... красивым, продающим текстом! ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад