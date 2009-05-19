Наполнение контентом автопортала

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок266 просмотров

Нужно наполнить контентом автопортал: статьи, обзоры, полезности для автолюбителя.

Фирмы и Студии - не предлагать! только одиночки-фрилансеры, которые знают толк и хотят работать.

Также нужна оптимизация+семантическое ядро. оптимизация должна включать проставление нужных тэгов по страницах и т.п.

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Оплата поэтапная. Пишите ваши цены за отдельные виды работы.

www.avtopik.com

16 лет назад
v0909
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ATIV2007
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

ATIV2007
50 лет
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Была
15 лет назад
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