Заполнение сайтов

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Закрыт41 заявка541 просмотр

Нужны люди, которые будут заполнять сайты (интернет-магазин). Работа заключается в том, что нужно с определенных сайтов сохранять фотографии, затем добавлять их в каталог + добавлять название, описание, стоимость. Тематика интернет магазинов мебель. Стоимость за одну товарную позицию составляет 5 рублей.

16 лет назад
Mebel2007
Сергей 
52 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров