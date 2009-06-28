Приватный проект для Безлепкиной Леры (bezlepkina)

Здравствуйте!! Движок: ECShop: v2.6.1 У меня три прайса: • Прайс_домініон_опт.xls. • Orbita.xls. • DOMOTEXHIKA.xls. Код, Название товара, Название категории(если ее нет в системе, то нужно завести), Наценка. Найти в Интернете ...