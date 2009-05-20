Создание привлекательного персонажа в социалке

Нужно подготовить текстовое описание аккаунта пользователя, "по совместительству" являющимся администратором косметического сайта.

Требуется заполнить все "типичные" поля, такие как "о себе", "название группы", "описание", "история успеха" и проч... красивым, продающим текстом!

Детали проекта обсуждаются с претендентами индивидуально. Рассмотрю кандидатов только при наличии портфолио.