Создание привлекательного персонажа в социалке

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок389 просмотров

Нужно подготовить текстовое описание аккаунта пользователя, "по совместительству" являющимся администратором косметического сайта.

Требуется заполнить все "типичные" поля, такие как "о себе", "название группы", "описание", "история успеха" и проч... красивым, продающим текстом!

Детали проекта обсуждаются с претендентами индивидуально. Рассмотрю кандидатов только при наличии портфолио.

16 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Ольга снова справилась отлично с работой! Из "быстро/качественно/недорого" я выбрал первые 2 пункта и остался доволен! Знает себе цену и предоставляет работу гораздо выше этой стоимости. Все серьезные и сложные проекты буду заказывать только у этого фрилансера!
Как всегда все на высшем уровне! И четкая задача, и позитивное общение, и своевременная оплата! С удовольствием продолжу сотрудничество! Рекомендую всем как серьезного и надежного партнера.

Заявки фрилансеров

olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад