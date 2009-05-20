Правка каталога на сайте

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок207 просмотров

Есть сайт a1.wlhost.ru надо доработать каталог вбить недостающие товары (около 1000 ) и подкорректировать существующие (картинки в фотошопе ) количество незначительно . Срок - до конца недели.

16 лет назад
internetlux
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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