Ведение блогов различной тематики

Нужен человек для ведения блогов различных тематик.

Всего блогов - 10. В каждый нужно добавлять заметку раз в 2 дня, тоесть около 150 заметок в месяц.

Заметки могут быть рерайтом или копирайтом, частично копипастом. Нужно отвечать на комментарии, хотя бы кратко.

Нужно уметь работать с системой Блогун.

Интересует ваша стоимость за работу по проекту в месяц.