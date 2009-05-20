Каталоги сайтов

Нужен человек для отбора каталогов. Что делать: искать каталоги и сортировать их по тематике и параметрам.

Не предлагайте купить базы!!!

Оставляйте в проекте цену за поиск 50 каталогов и способ связи. Скорее всего выберу несколько человек. Оплата будет производиться за определенное колличество каталогов, или раз в неделю, как будет удобно вам. Без предоплат, только вебмани.

Просьба в личку не писать, все в проект. Предложения скрыты.

Предпочтение наименьшей цене.

Просмотрел 2 предложения, я в шоке.

Какие качественные линки, вы читали проект. Мне нужен человек, который будет Искать каталоги и заносить в таблицу.

Бюджет: планирую з/п в 4-5 тыс. рублей/месяц