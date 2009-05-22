Приватный проект для Дерягиной Ольги

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Завершен3 заявки202 просмотра

Необходимо написать текстовку под запрос "Духи" с количеством вхождения ключевого слова в тексте 10-12 раз. Размер текстовки 2500 символов. Сайт под который нужно написать текстовки - http://www.parfumworld.com.ua/

Примеры текстовок конкурентов:

http://marsella.com.ua/

http://www.elite-parfum.com.ua/

http://www.elit-aromat.com.ua/

16 лет назад
Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$4
1 день
Работа выполнена отлично, спасибо вам за плодотворное сотрудничество!
Надеюсь, что не последнее наше сотрудничество. Работать с этим заказчиком - одно удовольствие. Четкие задачи, оплата - вовремя и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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