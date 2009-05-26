Набить картинки и обновить прайсы

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Завершен10 заявок388 просмотров

Для интернет магазина авто техники, необходимо набить картинки на товары и обновить прайсы шин.

Работу надо сделать срочно, за срочность доплачу.

16 лет назад
manower
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Epistle
Andrey 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$70
10 дней
Работой доволен, рекомендую работать с Андреем!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, работа с человеком приносит удовольствие.

Заявки фрилансеров

Epistle
Andrey 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-2)
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