Рерайт 15 статей по 1500 знаков каждая

Предоставляю архив с 17 статьями. Их нужно отрерайтить под запросы:

разработка сайта

создание интернет-магазина

дизайн сайтов

дизайн сайта

Каждое ключевое слов должно встречаться в статье 1-2 раза. В итоге должно получится 15 статей по 1500 знаков каждая (без пробелов). Длинные статьи можно разбивать на две, или укорачивать.

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