Написание технических текстов (рерайтинг, SEO)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок332 просмотра

Тематика сайта: Бытовая техника.

Задача: написать текст на морду сайта, написать тексты на каждую

категорию сайта. На первом этапе примерно 15 текстов.

Требования:

1) человек обязательно должен быть в теме бытовой техники.

2) тексты должны быть уникальными.

3) тексты должны быть читабельными.

4) тексты должны соответствовать требованиям SEO (количество слов, семантическое ядро, ключевые слова)

5) Срок - неделя.

От Вас жду описание того, как Вы видите структуру статей под SEO

(сколько и чего должно быть. почему?)

сайт greem.ru

16 лет назад
sden
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина детских товаров

    Контент менеджер сдельно Требуется наполнение интернет магазина детских товаров, без поиска. Оплата сдельная - яндексом или налом...(внимание вебмани нет и не будет:) от 6 до 8р за товар Во ...

    HTML
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Уникальное предложение для контент-менеджеров

    $900

    ЦЕНА ВОПРОСА: 900$+ Для работы над очень интересным, инновационным WEB-проектом по автомобильной тематике требуется человек, безумно влюбленный в машины и все, что с ними связано. Суть работы — первоначальное ...

    Наполнение сайтов41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Составить список популярных программ

    Необходимо составить список наиболее востребованных программ. Таких как, winrar, winzip, powerdvd и т.п. Список должен быть выстроен по популярности - 1-е место самая популярная программа, а далее уже по понижению популярности. Популярность, думаю, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Приватный проект для Дерягиной Ольги

    Необходимо написать текстовку под запрос "Духи" с количеством вхождения ключевого слова в тексте 10-12 раз. Размер текстовки 2500 символов. Сайт под который нужно написать текстовки - http://www.parfumworld.com.ua/ Примеры текстовок конкурентов: ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ведение блогов различной тематики

    Нужен человек для ведения блогов различных тематик. Всего блогов - 10. В каждый нужно добавлять заметку раз в 2 дня, тоесть около 150 заметок в месяц. Заметки могут быть рерайтом или копирайтом, частично ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужны постеры на онлаин сайт. Нужно добавлять по 1 - 10 новостей в день, тематика онлайн фильмы пишите сюда цены. выберу кто дешевле

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталоги сайтов

    Нужен человек для отбора каталогов. Что делать: искать каталоги и сортировать их по тематике и параметрам. Не предлагайте купить базы!!! Оставляйте в проекте цену за поиск 50 каталогов и способ связи. Скорее всего ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Правка каталога на сайте

    $150

    Есть сайт a1.wlhost.ru надо доработать каталог вбить недостающие товары (около 1000 ) и подкорректировать существующие (картинки в фотошопе ) количество незначительно . Срок - до конца недели.

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад