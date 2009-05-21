Написание технических текстов (рерайтинг, SEO)

Тематика сайта: Бытовая техника.

Задача: написать текст на морду сайта, написать тексты на каждую

категорию сайта. На первом этапе примерно 15 текстов.

Требования:

1) человек обязательно должен быть в теме бытовой техники.

2) тексты должны быть уникальными.

3) тексты должны быть читабельными.

4) тексты должны соответствовать требованиям SEO (количество слов, семантическое ядро, ключевые слова)

5) Срок - неделя.

От Вас жду описание того, как Вы видите структуру статей под SEO

(сколько и чего должно быть. почему?)

сайт greem.ru