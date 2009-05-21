Контент менеджер сдельно Требуется наполнение интернет магазина детских товаров, без поиска. Оплата сдельная - яндексом или налом...(внимание вебмани нет и не будет:) от 6 до 8р за товар Во ...
Написание технических текстов (рерайтинг, SEO)
Тематика сайта: Бытовая техника.
Задача: написать текст на морду сайта, написать тексты на каждую
категорию сайта. На первом этапе примерно 15 текстов.
Требования:
1) человек обязательно должен быть в теме бытовой техники.
2) тексты должны быть уникальными.
3) тексты должны быть читабельными.
4) тексты должны соответствовать требованиям SEO (количество слов, семантическое ядро, ключевые слова)
5) Срок - неделя.
От Вас жду описание того, как Вы видите структуру статей под SEO
(сколько и чего должно быть. почему?)
сайт greem.ru
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