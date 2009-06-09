1) на наш сайт нужно добавлять объявления от риелторских агентств 2) создавать отдельного юзера под каждое агентство и копировать к нам на сайт 10 актуальных объявлений с фотографиями и ценой. В ...
Довести сайт до ума
Здравствуйте!
Мне нужен человек, который мне поможет довести сайт до ума, т. е. сделать описание на некоторые страницы, написать несколько статеек на тему бизнеса и т. д. Сделать его более интересным.
Сайт представляет собой информационный портал на тему бизнеса ориентированный на тех, кто хочет начать бизнес и так же у кого уже есть бизнес.
И еще:
оплата через WebMoney
сайт на движке joomla
Выбранный исполнитель
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