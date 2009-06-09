Довести сайт до ума

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен19 заявок385 просмотров

Здравствуйте!

Мне нужен человек, который мне поможет довести сайт до ума, т. е. сделать описание на некоторые страницы, написать несколько статеек на тему бизнеса и т. д. Сделать его более интересным.

Сайт представляет собой информационный портал на тему бизнеса ориентированный на тех, кто хочет начать бизнес и так же у кого уже есть бизнес.

И еще:

оплата через WebMoney

сайт на движке joomla

Joomla
16 лет назад
kot525
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$50
7 дней
Хороший исполнитель, рекомендую
Отличное сотрудничество, очень интересное задание и своевременная оплата. Приятное, легкое общение и отвественность со стороны заказчика - только положительные впечатления. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад

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