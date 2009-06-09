Здравствуйте!

Мне нужен человек, который мне поможет довести сайт до ума, т. е. сделать описание на некоторые страницы, написать несколько статеек на тему бизнеса и т. д. Сделать его более интересным.

Сайт представляет собой информационный портал на тему бизнеса ориентированный на тех, кто хочет начать бизнес и так же у кого уже есть бизнес.

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оплата через WebMoney

сайт на движке joomla