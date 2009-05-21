Создание объявлений

1) на наш сайт нужно добавлять объявления от риелторских агентств

2) создавать отдельного юзера под каждое агентство и копировать к нам на сайт 10 актуальных объявлений с фотографиями и ценой. В инфе у компании должен быть логотип, телефоны имейл + еще пара полей

Оплачивается это так, 10 объявлений - 1$ (по webmoney)

за подробностями пишите на почту elena (собака) 100projects.ru