Наполнение ИМ 1000 позиций Amiro.Cms

Требуется наполнить ИМ на движке Amiro.CMS.

Всего 1000 позиций. Каждому товару принадлежит название и цена (уже заполнены), производителя, категори, описание, картинку (1 штука без редактирования и ресайза). В описании выделить жирным "ключевые" моменты. Например состав:, срок годности: и тд.

моя ася в профиле оставили заявку здесь написали в асю сразу.

Стоимость 2р. за позицию. сроки указывайте в предложении. в ЛС не писать. В асю по необходимости. Указывайте видели лы вы сей движок или нет.

Информацию взять с любого сайта где товары можно будет найти

Требуется 2 человека нужно занести по 500 позиций каждому. пишите сроки. предпочтение будет отдано тому кто укажет наимешие сроки. идеальный вариант понедельник день.