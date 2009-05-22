1) на наш сайт нужно добавлять объявления от риелторских агентств 2) создавать отдельного юзера под каждое агентство и копировать к нам на сайт 10 актуальных объявлений с фотографиями и ценой. В ...
Контент
Проект с совмещенным окладом и сдельной...
Оклад 2000 р:
- включение отключение товаров (10-20 позиций в день), есть дни без этого
- иногда бывает смена цен либо в нескольких товарах либо в каталоге на %
- новости на сайте, раз два в неделю (скидки акции и тд)
- рассылки раз в неделю или в две (обычно текст копируется из новостей)
- смена баннеров (без html) - раз два в месяц.
Сдельно - 7 р за товар:
Выставление товаров, бывает по 500, а бывает и понесколько в день...
ВАЖНО!
Только с опытом на Битрикс!!!
Оплата только: налом или Яндексом (без вариантов)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен человек, который наполнит сайт 1001pp.ru контентом: Добавление новостей (описания) должны быть уникальные. Оплата по факту, можно по частям, можно каждый день. Новости брать с allpp.ru, самому искать не нужно. Всего ...Закрыт16 лет назад
Требуется наполнить ИМ на движке Amiro.CMS. Всего 1000 позиций. Каждому товару принадлежит название и цена (уже заполнены), производителя, категори, описание, картинку (1 штука без редактирования и ресайза). В описании выделить жирным "ключевые" моменты. Например ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Нужен контент для сайта - спортивное питание. База различных добавок, питание, и т.п. с описанием и картинками для каждого товара. Желательно в виде SQL или XML. Страница каждого товара должна представлять собой: Название ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте! Мне нужен человек, который мне поможет довести сайт до ума, т. е. сделать описание на некоторые страницы, написать несколько статеек на тему бизнеса и т. д. Сделать его более интересным. ...Завершен16 лет назад
- $10
Нужно наполнить форумЗавершен16 лет назад
- $70
Требуется наполнить группу в контакте,разместить множество материалов по данной теме,создание тем,размещение картинок,создание нормального аватара для группы,работа разовая,но подойти к ней нужно обьемноЗавершен16 лет назад
Пост - 0,05 WMZ Тема - 0,10 WMZ Коммент в блоге - 0,05 WMZ Цена фиксированная. Оплата от 2 долл только в WMZ или безопасная сделка. ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно собрать цены с украинских интернет магазинов Цены нужны на Skype телефоны и оборудование для ip телефонии. нужно будет сделать поискаи по всем используемым поисковым системам (яндекс гугл, итд). Вобщем ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
Предоставляю архив с 17 статьями. Их нужно отрерайтить под запросы: разработка сайта создание интернет-магазина дизайн сайтов дизайн сайта Каждое ключевое слов должно встречаться в статье 1-2 ...Завершен16 лет назад