Проект с совмещенным окладом и сдельной...

Оклад 2000 р:

- включение отключение товаров (10-20 позиций в день), есть дни без этого

- иногда бывает смена цен либо в нескольких товарах либо в каталоге на %

- новости на сайте, раз два в неделю (скидки акции и тд)

- рассылки раз в неделю или в две (обычно текст копируется из новостей)

- смена баннеров (без html) - раз два в месяц.

Сдельно - 7 р за товар:

Выставление товаров, бывает по 500, а бывает и понесколько в день...

ВАЖНО!

Только с опытом на Битрикс!!!

Оплата только: налом или Яндексом (без вариантов)