Нужен качественный рерайт на постоянной основе.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок566 просмотров

Требуются серьёзные и ответственные люди, для длительного сотрудничества. Качественный рерайт, за умеренную оплату. Тематика юридическая и околоюридическая. От Вас ожидается быстрая работа, выполненная на профессиональном уровне, в максимально сжатые сроки.

Указывайте цены.

16 лет назад
alandron
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров