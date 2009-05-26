Нужен качественный рерайт на постоянной основе.

Здравствуйте! Требуется заняться наполнением 8-ми форумов. Тематики ниже. Часть из них вам, возможно, не знакомы, поэтому допускается использование других форумов для того что бы переписывать полученную информацию своими словами. главное - уникальные посты, НИКАКОГО ...