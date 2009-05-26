Наполнение интернет-магазина товарами

Набираются участники для наполнения интернет-магазина товарами.

Работа включает в себя подборку нормальных описаний к товарам + хорошие картинки и вставка их на сайт.

Размер картинки не более 500Кб

Работы много, около 20000 позиций

Прайс-лист с наименованиями высылаю на эл. ящик выбранным исполнителям

вот адрес нашего сайта, там можете и посмотреть какие описания и картинки.

www.4club.com.ua

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ТОЛЬКО СЮДА, МОЖНО ЕЩЕ В ЛИЧКУ.

Работа не сложная, в день можно вбивать по 200-300 позиций, зависит от вашей скорости

Выберу исполнителей по наименьшей цене.

P.S. Есть уже один учасник, согласный на 5 центов за один товар. набирается группа учасников