Наполнение интернет-магазина товарами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка696 просмотров

Набираются участники для наполнения интернет-магазина товарами.

Работа включает в себя подборку нормальных описаний к товарам + хорошие картинки и вставка их на сайт.

Размер картинки не более 500Кб

Работы много, около 20000 позиций

Прайс-лист с наименованиями высылаю на эл. ящик выбранным исполнителям

вот адрес нашего сайта, там можете и посмотреть какие описания и картинки.

www.4club.com.ua

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ТОЛЬКО СЮДА, МОЖНО ЕЩЕ В ЛИЧКУ.

Работа не сложная, в день можно вбивать по 200-300 позиций, зависит от вашей скорости

Выберу исполнителей по наименьшей цене.

P.S. Есть уже один учасник, согласный на 5 центов за один товар. набирается группа учасников

16 лет назад
denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение каталога шампуней

    Добрый день. Необходимо наполнить каталог лечебно-косметологических средств для лечения кожи головы и волос (трихология), специализация - медицинский информационный справочник. Разделы: Уход за волосами (шампуни, бользамы, кондиционеры) Лечение ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавить картинки на сайт.

    $50

    Нужно добавить 1000-1500 картинок вместе с описанием на сайт.Наполнять сайт через удобную админку. Весь контент я предоставляю. Срок-сутки. Оплата по факту. За Вами цена.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Блоги по тематике

    На постоянную основу нужны люди, которые будут искать блоги по нужной тематике пишите за сколько возьметесь оплата из расчета за 10 блогов

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ручное добавление объявлений

    Нужно разместить объявления о продаже 1го автомобиля, 2х экскаваторов, 1го погрузчика и 1 вагона-бытовки на специализированных сайтах и досках объявлений (чем больше тем лучше). Работу надо проделать вручную. Оплата по факту - после получения ссылок ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение форума

    Нужно добавить немного сообщений на форум. Длина 100-150 символов. С уважением, Дударев Евгений ICQ UIN 439-062-370 Skype agent003003

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение общетематического форума

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужно несколько человек (10-15) для наполнения общетематических разделов городского форума. Схема работы: Группа начинает "общаться" в течение нескольких дней (~неделя), после этого те, кто лучше всех ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад