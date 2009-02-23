Модуль для спортивного сайта 2

Я уже постил запрос на этот модуль, но многие не поняли, что мне нужно.

Решил написать ТЗ и закинуть заново.

Для начала посмотрите старый запрос по этой ссылке http://www.weblancer.net/projects/97935.html

Потом скачайте прикреплённый файл с ТЗ.