Сделать форму для выбора страны (SMS)

Необходимо сграбить инфомацию ( текст и картинки) с нескольких интернет-магазинов. Оплата ПОСЛЕ выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем в приложении XML данные от smscoin, нужно с этих данных сделать такую формочку чтобы юзер мог выбрать свою страну из тех, что есть в файле и оператора и ниже сразу будет написано на какой номер нужно отправить и какое сообщение.
Смотрите приложение и всё поймете.
Опыт приветствуется.
Сделать нужно как можно быстрее.
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