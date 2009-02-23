Сделать форму для выбора страны (SMS)

В общем в приложении XML данные от smscoin, нужно с этих данных сделать такую формочку чтобы юзер мог выбрать свою страну из тех, что есть в файле и оператора и ниже сразу будет написано на какой номер нужно отправить и какое сообщение.

Смотрите приложение и всё поймете.

Опыт приветствуется.

Сделать нужно как можно быстрее.