Сделать форму для выбора страны (SMS)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В общем в приложении XML данные от smscoin, нужно с этих данных сделать такую формочку чтобы юзер мог выбрать свою страну из тех, что есть в файле и оператора и ниже сразу будет написано на какой номер нужно отправить и какое сообщение.

Смотрите приложение и всё поймете.

Опыт приветствуется.

Сделать нужно как можно быстрее.

15 лет назад
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Crys
38 летБеларусь
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Очень быстро и главное качественно выполнил работу! Рекомендую.
Четкое ТЗ, никаких неожиданностей. Рад был выполнить работу. Обращайтесь ещё :)
  • Похожие заказы

  • Подача объявлений на сайт из рук в руки

    Нужен PHP скрипт или программа, для автоматической подачи объявлений на сайте www.irr.ru , чтобы не приходилось каждый раз забивать их ручками. Т.е. скрипт(или пограмма) берет объявление из базы и выкладывает его на сайт www.irr.ru База должна ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание Flash

    $40

    Необходимо создать флеш который берет из БД информацию и попеременно выводит ее пользователю. Из бд берется информация об объекте и информация о расположении фотографии. Пользователю показывается фотография объекта, название и часть описания, так же показывается ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Запись голоса пользователя

    Необходимо разработать прототип web-страницы с возможностью записи голоса клиента продолжительностью до 1 минуты. Компонент записи необходимо сделать на Flash. От вас: 1. Цена; 2. Сроки; 3. Какое ПО на стороне сервера будет задействовано; 4. Портфолио или демки.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Quotes

    $30

    Надо написать вап цитатн. вывод цитат, комм, рейт, добавл. остальное в лс

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен скрипт для ЖЖ

    $15

    Нужен скрипт для удаления из списка ЖЖ-френдов тех, кто не зафрендил (не ответил взаимностью) мне. Входные данные: txt-файл и перечнем логинов и паролей. От скрипта требуется зайти на ЖЖ-сервер, залогиниться, почистить список друзей, сохранить перечень оставшихся ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер html

    Необходимо разработать парсер html страниц с функциями: задается список сайтов, вложенность, идет поиск по шаблону получить надо ссылку страницы, где найден шаблон 1. На чем быстрее будет работать (windows/linux) (прикладное по/ web приложение)? 2. Цена, сроки.

    HTML
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модификация блога о зннаменитостях

    Требуется разработчик с опытом разработки компонентов под WordPress, а именно его многопользовательской версии WPMU. Нужно внедрить ряд модификаций в посещаемый блог о знаменитостях не нарушая его работоспособности, а также создать систему генерации и публикации виджетов ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад