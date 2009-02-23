Требуется небольшая помощь по Smarty

Необходимо сграбить инфомацию ( текст и картинки) с нескольких интернет-магазинов. Оплата ПОСЛЕ выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется небольная помощь по Smarty
бюджет такой потому что для знающего человека дело 1 минуты.
icq 99467811
всем спасибо уже помогли.
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