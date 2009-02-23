Создание анимации

В квитанции что приходит на мыло вот такие нюансы: "В общем замечания: 1.Текст, после слова "Внимание!" нужно весь убрать. 2.Нену пишет правильно, в грн., но там где сумма на 2 больше и почему-то в рублях, а не в гривнах. 3.После ...