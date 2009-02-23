Разработка меню

Нужен человек для помощи разработки сайта-портала на Joomla. Разработка отдельных компонентов и шаблонов. Оплата сразу за готовый элемент разработки и на месте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на КМС TypoLight, в которой каталог не предусмотрен, потому был реализован статьями.
А навигация сделана через меню: http://basteg.benrose.ee
Нужно сделать навигацию деревом. В блоке справа (вместо новостей).
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