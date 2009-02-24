Массовое создание записей в WordPress

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки198 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать небольшой скрипт, который создаёт новые посты в блоге WP,

используя в качестве исходных данных текстовые файлы определённой структуры.

Я указываю папку с файлами, в которой хранятся

файлы следующего содержания:

Заголовок поста

Тут текст с html форматированием

Нужно.

1). Определить n (допустим 5) слов в , которые встречаются чаще всего.

Самое распространённое - это будет рубрика записи. Остальные - 4 - теги записи.

2). Создать пост в WordPress, используя в качестве рубрики и тегов слова "добытые" в пункте 1.

(Если такой рубрики нет - создаём). Заголовок поста и сам текст поста - берётся из файла.

3). Должна быть возможность указать временной диапазон. Даты и время создания новых постов должны

генерироваться случайным образом в рамках указанных дат.

Реализация - PHP5.

На выбор исполнителя возможно либо занесение записей напрямую в базу,

либо постинг через админку используя curl.

Срок реализации до 2 дней.

Оплата WMZ или WMR (по курсу ЦБ РФ на момент оплаты). На мой выбор.

Желаемая цена вопроса 10 WMZ. Обсуждаемо.

Исполнителям с "жирными" отзывами возможна полная предоплата.

WordPress
15 лет назад
dig555
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
wajox
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сотрудничал с Ильдаром. Отличный специалист. Наибольшую радость испытал, когда увидел, что скрипт чётко соответствует заданию, И что самое главное для фрилансеров - в чётко оговоренные сроки. Сотрудничать с подобными людьми легко и приятно. Можно быть увереным, что тебя не кинут, что задание будет выполнено в точности, что человек не подведёт тебя по срокам. Плюс ко всему - очень демократические цены. Рекомендую.
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