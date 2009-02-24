Массовое создание записей в WordPress

Нужно написать небольшой скрипт, который создаёт новые посты в блоге WP,

используя в качестве исходных данных текстовые файлы определённой структуры.

Я указываю папку с файлами, в которой хранятся

файлы следующего содержания:

Заголовок поста

Тут текст с html форматированием

Нужно.

1). Определить n (допустим 5) слов в , которые встречаются чаще всего.

Самое распространённое - это будет рубрика записи. Остальные - 4 - теги записи.

2). Создать пост в WordPress, используя в качестве рубрики и тегов слова "добытые" в пункте 1.

(Если такой рубрики нет - создаём). Заголовок поста и сам текст поста - берётся из файла.

3). Должна быть возможность указать временной диапазон. Даты и время создания новых постов должны

генерироваться случайным образом в рамках указанных дат.

Реализация - PHP5.

На выбор исполнителя возможно либо занесение записей напрямую в базу,

либо постинг через админку используя curl.

Срок реализации до 2 дней.

Оплата WMZ или WMR (по курсу ЦБ РФ на момент оплаты). На мой выбор.

Желаемая цена вопроса 10 WMZ. Обсуждаемо.

Исполнителям с "жирными" отзывами возможна полная предоплата.