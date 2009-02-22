Нужна помощь (думаю там мелочь)

Есть полусамописный-полусобран с кусочков скрипт (ориентирован на небольшую локальную сеть).

Суть: есть папка с фильмами, скриптом выводится список фильмов + несколько мелочей (к проблеме не имеют отношения) и функцией для скачивания файла.

Проблема: все прекрасно, показывает список, скачивает, но не воспризводит потом на компе. Пробовал по-разному. Возможно проблема с MIME-типом, что ли...

В приложении показал сам класс для скачки который вызывается в ином файле:

==========код

$file = new download ( $path.$_GET['film'], urldecode($_GET['film']), 1, 1024 );

$file->download_file ();

==========/код

Хоть и сам занимаюсь пхп, но не могу понять из-за чего оно тут...

(клас взят с дле, при этом на нем проблем не наблюдалось)

//// пишите или в приват, или в коменты(!!!)