Нужна помощь (думаю там мелочь)

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Есть полусамописный-полусобран с кусочков скрипт (ориентирован на небольшую локальную сеть).
Суть: есть папка с фильмами, скриптом выводится список фильмов + несколько мелочей (к проблеме не имеют отношения) и функцией для скачивания файла.
Проблема: все прекрасно, показывает список, скачивает, но не воспризводит потом на компе. Пробовал по-разному. Возможно проблема с MIME-типом, что ли...
В приложении показал сам класс для скачки который вызывается в ином файле:
==========код
$file = new download ( $path.$_GET['film'], urldecode($_GET['film']), 1, 1024 );
$file->download_file ();
==========/код
Хоть и сам занимаюсь пхп, но не могу понять из-за чего оно тут...
(клас взят с дле, при этом на нем проблем не наблюдалось)
//// пишите или в приват, или в коменты(!!!)
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