Срочный проект для Dle программиста

$500
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок297 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На серьезный срочный проект

Отписываемся только те кто готов работать всю ночь сейчас

Оплата очень высокая

9000p

15 лет назад
sergwork
Инвайт 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка Веб-программы

    Итак: Нужен толковый програмист, для работы на постоянной основе. "Есть прога на которой работает наш офис: Просмотр прайсов, мониторинг рынка и пр." Основные требования: 1. Не кидок 2. Не пропадет после первого задания. 3. я не буду платить кучу денег, ...

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модификация старой версии IPB

    Необходимо на версии 1.3final сделать модификацию, которая позволяла бы закрывать от прочтения отдельные сообщения в темах. Сделать привязку автоматической оплаты за право прочтения закрытых сообщений. Это основное в ТЗ, остальное по мелочи. Бюджет 2000р.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт, который достает сайты с web.archive.org

    Нужен скрипт, который достает сайты с web.archive.org Скрипт получает список доменных имен для загрузки, определяет количество страниц для каждого домена, находящихся в web.archive.org и сохраняет все страницы для каждого домена, не изменяя структуру папок и файлов.Все ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оптимизация

    Задача следующая. Ко мне на сайт приходят посетители. У многих из них кука "закрыта", то есть факт входа на сайт не отображается в счётчике посещений на Рейтинг.майл.ру Мне необходим специальный html код, который бы стимулировал посетителей открывать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шапка анимированная для сайта.

    $20

    Нужно сделать шапку во флеше. с полосой загрузки На белом фоне черный нарисованый кот сидит, моргает, подтягивается и т.п. размер шапки 787*158 для какого сайта дам в личке. пример кота прикреплен в файле. кота можно сделать ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер программой для DLE

    $150

    Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:) требования: знать движек DLE или поставить его у себя где-то и в короткие сроки изучить. программа будет краткую и полную новость как она есть переносить с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ковертация doc xml xls в хтмл. Срочно

    ТЗ: 1 шаг установить мне на сервер packages.debian.org/ru/etch/catdoc 2 наладить захват документа с помощью фтп или curl с сервера где хостится сайт и конвертацию в html 3 доработать модуль менеджера документов, чтоб он посылал doc на мой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработать компонент для Joomla

    Необходимо разработать компонент для joomla 1.0.25. Суть компонента заключается в следующем. Добавление данных в раздел. Допустим существует раздел Автомойки, зайдя туда можно увидеть уже существующие позиции и ссылка добавить. При добавлении используем след. данные: ( Компания ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад