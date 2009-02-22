Доработка Веб-программы

Итак:

Нужен толковый програмист, для работы на постоянной основе.

"Есть прога на которой работает наш офис: Просмотр прайсов, мониторинг рынка и пр."

Основные требования:

1. Не кидок

2. Не пропадет после первого задания.

3. я не буду платить кучу денег, только потому что у Вас хороший рейтинг или своя компания.

Мне нужен один человек.

Выбранному человеку будут данны две простых задачи, за которые он получит по 100 у.е.

В пм не писать, я сам с Вами свяжусь.