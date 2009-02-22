Написание модуля к каталогу товаров php + mysql

Нужно переделать немного структуру компонента чата jPFChat для joomla 1.5.9. Добавить ещё одну колонку, где будут отображаться только пользователи с usertype="Author"(схематически это выглядит вот так ---------------- | колонка где пользователи с usertype="Author" | само ...
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