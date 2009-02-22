Написание модуля к каталогу товаров php + mysql

Требуется хоршее знание php, Smarty, и Shopscript! были ссылки вида http://www.sait.ru/?categoryID=14 стали http://www.sait.ru/kategory14.html ... тоже самое и с другими страницами, было http://www.sait.ru/?productID=5 http://www.sait.ru/tovares5.html это я прописал в mod_rewrite нужно внести изменения в страницы шаблона чтобы на сайте были только ...