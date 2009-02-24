Сделать небольшую веб системку для учета балансов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать небольшую веб систему
php+mysql.
Детальное ТЗ в аттаче. Доп. вопросы - по аське.
От кандидата - портфолио, аська, время исполнения и сумма.
Поскольку задание небольшое, предпочтение тем, кто сделает "за сегодня".
Дизайн значение не имеет - главное функционал
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