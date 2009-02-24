Сделать небольшую веб системку для учета балансов

Отлично! Сделал ВСЕ что ууказано в ТЗ, сделал быстро фактически за 1 день, ка ки договаривались - когда остальные исполнители предлагали 7-14 дней. Просто он правильно прочитал задание - там нужно было сесть и сделать простенькую системку. Очень доволен работой - буду сотрудничать дальше.