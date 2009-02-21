Сделать заголовок ссылкой в livejournal.com

Необходимо на этой странице http://avtoliteratura.livejournal.com/ сделать подзаголовк с активной ссылкой на другой сайт.

Т.е. в предложении "Блог крупнейшего интернет-магазина Автолитература.Ру" название Автолитература.Ру ссылалось бы на сайт http://avtoliteratura.ru/. Или даже сам заголовок сделать активной ссылкой... Доступа по фтп нет. И правки HTML тоже нет. Аккаунт платный.