Сделать заголовок ссылкой в livejournal.com

Нужно в каталоге сайтов поправить формы ввода данных при регистрации нового сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на этой странице http://avtoliteratura.livejournal.com/ сделать подзаголовк с активной ссылкой на другой сайт.
Т.е. в предложении "Блог крупнейшего интернет-магазина Автолитература.Ру" название Автолитература.Ру ссылалось бы на сайт http://avtoliteratura.ru/. Или даже сам заголовок сделать активной ссылкой... Доступа по фтп нет. И правки HTML тоже нет. Аккаунт платный.
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