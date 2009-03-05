Несколько функций на Action Script

Задача:

Фоновое фото должно плавно перемещается слева направо, а потом в обратном порядке, зациклено.

При перемещении курсора мыши по этому фону, фон должен перемещаться таким образом, чтобы при достижении курсором, например, левого края клипа отображался левый край фона и т.д.

На фоне есть активная зона при наведении на которую всплывает подсказка, а при нажатии из центра этой зоны выплывает фото и разворачивается в полный размер по центру клипа.

Необходимо написать отдельные функции и подробно за комментировать рабочий код.

Проект уже готов, надо только написать код. См. приложение.