Нужен js обработчик adscense

Нужно поменять вид adsense чтобы не редактируя http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js написать js скрипт который бы парсил фрейм на линки и выводил бы удобно линки но чтоб не потерять onmouseover функции гугла чтоб бана не было...

цену пишите сразу