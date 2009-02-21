Косметическая переработка темы для DokuWiki

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Требуется - реализация игры. Человек пришел на сайт, скачал дистрибутив, выбрал покерный стол из тех что онлайн, и начал играть. А так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переработать тему для DokuWiki под названием Simple http://www.dokuwiki.org/template:simple
А именно (сверху вниз окна):
1. Изменить ширину темы на 1024 точки
2. Оставить верхнюю строку как текстовую для совместимости с плагинами
3. Добавить слово «Поиск» перед окошком вода текста
4. Вместо текстовой надписи вставить кликабельную прямоугольную картинку (просто однотонный прямоугольник – никакого дизайна)
5. Меню оставить как есть
6. Убрать серое обрамление – фон только белый, если не указано иное
7. Служебный текст оставить как есть
8. Первую страницу сделать трехколоночной (DokuWiki понимает html, так что можно и без программирования)
9. Горизонтальная полоска для копирайтов и дополнительных ссылок
10. Нижний служебный текст оставляем как есть.
11. Полоска серого цвета для иконок (как и сейчас, только сделать уже)
12. Цвет темы желтый+серый
13. Небольшой комментарий к тому, где и как можно менять цвета самостоятельно.
Все просто! :)
Просьба все предложения делать в рамках проекта и максимально конкретные: сроки/стоимость/ конкретные вопросы.
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