Косметическая переработка темы для DokuWiki

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Необходимо переработать тему для DokuWiki под названием Simple http://www.dokuwiki.org/template:simple

А именно (сверху вниз окна):

1. Изменить ширину темы на 1024 точки

2. Оставить верхнюю строку как текстовую для совместимости с плагинами

3. Добавить слово «Поиск» перед окошком вода текста

4. Вместо текстовой надписи вставить кликабельную прямоугольную картинку (просто однотонный прямоугольник – никакого дизайна)

5. Меню оставить как есть

6. Убрать серое обрамление – фон только белый, если не указано иное

7. Служебный текст оставить как есть

8. Первую страницу сделать трехколоночной (DokuWiki понимает html, так что можно и без программирования)

9. Горизонтальная полоска для копирайтов и дополнительных ссылок

10. Нижний служебный текст оставляем как есть.

11. Полоска серого цвета для иконок (как и сейчас, только сделать уже)

12. Цвет темы желтый+серый

13. Небольшой комментарий к тому, где и как можно менять цвета самостоятельно.

Все просто! :)

Просьба все предложения делать в рамках проекта и максимально конкретные: сроки/стоимость/ конкретные вопросы.

15 лет назад
aikula
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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