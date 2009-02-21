aikula

Андрей Кулинич aikula

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка интернет сервиса на php+MySQL

    Функционал проекта: - регистрация пользователей - ведение собственного календаря типовых событий на основе каталога - каталог событий - рассылка индивидуальных уведомлений на e-mail - административный каталог наполнения событий Полное ТЗ и описание проекта будет выслано успешному кандидату. Требования: - знание php и ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптация шаблона под WordPress

    Текущее положение: действующий сайт kulinich.ru, контент и структура сайта будут дорабатываться отдельно Основа нового дизайна: Шаблон http://designdisease.com/portfolio/evidens-wordpress-theme/ Шаблон необходимо русифицировать/перевести. Цветовое решение - как на текущем сайте. Только надо изменить цвет ссылок в тексте с красного и убрать ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется доработать скрипт «Почта» от WebAsyst

    Необходимо доработать скрипт «Почта» WebAsyst, чтобы при подписке пользователя через виджет данные клиента попадали не только в «Папки», но и в указанный список. Одновременно может быть несколько списков и соответственно виджетов подписки (только одно соответствие ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка макета сайта

    Дизайн для макета не принципиален. Желательно должно присутствовать: Трех колоночная страница (пример rosno.ru). Главная: одна колонка под новости, вторая под рекламу. На внутренней странице, правая колонка под меню, левая – под рекламу. **Требования к движку**: ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Косметическая переработка темы для DokuWiki

    Необходимо переработать тему для DokuWiki под названием Simple http://www.dokuwiki.org/template:simple А именно (сверху вниз окна): 1. Изменить ширину темы на 1024 точки 2. Оставить верхнюю строку как текстовую для совместимости с плагинами 3. Добавить слово «Поиск» перед окошком вода текста 4. Вместо текстовой надписи ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переработать шаблон оформления Simple для DokuWik

    Модифицировать/переработать шаблон оформления Simple (www.dokuwiki.org/template..) для движка DokuWiki, а именно: 1. Сделать тему шириной 1024 пикселя, центрированная 2. Стиль: минимализм, преобладает белый фон 3. Переместить, добавить некоторые ссылки. Не требует написания дополнительного функционала 4. Сверстать ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад