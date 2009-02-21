Функционал проекта: - регистрация пользователей - ведение собственного календаря типовых событий на основе каталога - каталог событий - рассылка индивидуальных уведомлений на e-mail - административный каталог наполнения событий Полное ТЗ и описание проекта будет выслано успешному кандидату. Требования: - знание php и ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Текущее положение: действующий сайт kulinich.ru, контент и структура сайта будут дорабатываться отдельно Основа нового дизайна: Шаблон http://designdisease.com/portfolio/evidens-wordpress-theme/ Шаблон необходимо русифицировать/перевести. Цветовое решение - как на текущем сайте. Только надо изменить цвет ссылок в тексте с красного и убрать ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать скрипт «Почта» WebAsyst, чтобы при подписке пользователя через виджет данные клиента попадали не только в «Папки», но и в указанный список. Одновременно может быть несколько списков и соответственно виджетов подписки (только одно соответствие ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Дизайн для макета не принципиален. Желательно должно присутствовать: Трех колоночная страница (пример rosno.ru). Главная: одна колонка под новости, вторая под рекламу. На внутренней странице, правая колонка под меню, левая – под рекламу. **Требования к движку**: ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо переработать тему для DokuWiki под названием Simple http://www.dokuwiki.org/template:simple А именно (сверху вниз окна): 1. Изменить ширину темы на 1024 точки 2. Оставить верхнюю строку как текстовую для совместимости с плагинами 3. Добавить слово «Поиск» перед окошком вода текста 4. Вместо текстовой надписи ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Модифицировать/переработать шаблон оформления Simple (www.dokuwiki.org/template..) для движка DokuWiki, а именно: 1. Сделать тему шириной 1024 пикселя, центрированная 2. Стиль: минимализм, преобладает белый фон 3. Переместить, добавить некоторые ссылки. Не требует написания дополнительного функционала 4. Сверстать ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад