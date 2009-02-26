Редактирование скрипта

$100
Веб-программированиеЗавершен6 заявок243 просмотра
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Нужно отредактировать скрипт системы, заменить одну функцию другой. Язык: php/java , писать на аську 541-986.

15 лет назад
gleb-den
50 летСША
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
altoff
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$20
3 дня
Отличная работа, прекрасный программист. Советую! :)
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