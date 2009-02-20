Плагин для WP

Имеем бесплатное приложение для тестирования, на его основе необходимо создать полнофункциональный сайт. http://avelife.ru/products/testgold/tests.htm#testpack1 тут можно загрузить приложение. Предложения без сроков и цены рассматриваться не будут Оплата безопасной сделкой в переписку не вступаю, выбор на основе 1) портфолио, 2) срок, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Грабинг контента с 2х сайтов
подробности только в личке и с теми кто писал подобные плагины
PS жду ваши предложения только с примерами!
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