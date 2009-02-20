Крутилка для рич медиа баннеров + баннеры

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки186 просмотров
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Есть группа сайтов. Нужна крутилка для выпадающих рич-медиа баннеров.

Основная задача:

- один показ одному уникальному пользователю в сутки

- никаких подвохов, кнопка закрыть, означает закрыть

- возможность добавлять и удалять баннеры в крутилку

- простое размещение кода на сайты

- показ баннеров во всех браузерах

+ необходимо изготовить 2 баннера для теста.

Исполнитель нужен с пониманием того, как это делается. Если есть вопросы стучите: 477-302-251

В предложении обязательно указывайте условия работы: цена, сроки, предоплата, по факту, согласны сделать бесплатно.

15 лет назад
alex1984
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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