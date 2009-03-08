Требуется человек для добавления контента на группу сайтов (50) различной тематики. Только из Украины. Работа постоянная, с увеличением оплаты. Обязательное владение украинским языком. Обязательны навыки качественного рерайтинга. Опыт подобной работы приветствуется. Вопросы в аську ...