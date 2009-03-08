Требуется квалифицированный программист для работы над системой обмена и выкупа трафика. Серьезный опыт работы необходим. Умение разбираться в чужом коде. Желаетелен опыт работы с системами по выкупу трафика. ICQ ...
Большой опыт работы по продвижению интернет-сайтов.
Более 50 успешно выведенных сайтов в топ Google и Яндекс.
Баннерная и контекстная реклама.
Раскрутка интернет-проектов с ноля.
Своя база белых каталогов ссылок, статей, досок объявлений.
Целевой трафик для сайтов по 5 долларов за 1000 посетителей.
Работаем на совесть. 477 302 251
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется человек для добавления контента на группу сайтов (50) различной тематики. Только из Украины. Работа постоянная, с увеличением оплаты. Обязательное владение украинским языком. Обязательны навыки качественного рерайтинга. Опыт подобной работы приветствуется. Вопросы в аську ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется контент-менеджер для перевода новостных материалов с английского на русский. Тематики: - бизнес - финансы - кино - поп музыка - рок музыка - наука ...Переводы10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен очень квалифицированный программист для постоянной работы в системе контекстной рекламы и работы над баннерной сетью. 477 302 251Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен квалифицированный программист для постоянной работы над сайтом знакомств. Аська 477 302 251Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен квалифицированный программист для работы над системой обмена трафиком, аналогичной www.readme.ru Понимание принципа работы данной системы желательно. ICQ 477 302 251Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен программист хорошо знающий этот движокдля постоянной работы над модернизацией. Вопросы в аську 477 302 251Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $150
Есть готовый парсер. Необходимо модифицировать его под сервис закладок. ТЗ в описании. Вопросы в аську 477 302 251. Сразу пишите условия работы и оплаты.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется очень квалифицированный программист для постоянной работы над проектами (баннерная рекламная сеть, системы обмена трафиком, партнерские программы, рекламные каталоги) Главные требования: - порядочность - ответственность - серьезный опыт подобных ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен квалифицированный прогер для модификации сисемы обмена трафиком и системы контекстной рекламы. Опыт работы с подобными системами и высокая квалификация обязательны. Новичков просьба не беспокоить. Работу необходимо сделать быстро. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна команда программист+составитель тестов для разработки сервиса тестов онлайн. Тесты будут платные и бесплатные. Оплата по смс. Ищем людей с опытом подобной разработки и возможностью постоянно ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен очень креативный дизайнер для изготовления конверта под музыкальный диск. Просьба называть цену и условия оплаты вашей работы. Параметры для полиграфии вышлю выбранному исполнителю. Вопросы в аську 477 302 251Верстка полиграфии76 заявокЗакрыт16 лет назад
Публикатор для анекдотов, поздравлений и прочей текстоввой информации. Все очень просто, подробности в ТЗ. вопросы в аську 477 302 251Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Сделать быстро и качественно скрипт социальных закладок. Сразу сообщите условия вашей работы. ТЗ в приложении. Вопросы в аську 477 302 251Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен хороший скрипт отправки бесплатного смс и ммс по России и Украине. В идеале отправка должна происходить черех сайт оператора, но пользователь оставаться на нашем сайте. Если есть вопросы стучите в аську ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать пять красивых рич медиа баннеров.Баннеры25 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть группа сайтов. Нужна крутилка для выпадающих рич-медиа баннеров. Основная задача: - один показ одному уникальному пользователю в сутки - никаких подвохов, кнопка закрыть, означает закрыть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад