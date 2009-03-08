alex1984

Алексей Ляшенко alex1984

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Большой опыт работы по продвижению интернет-сайтов.

Более 50 успешно выведенных сайтов в топ Google и Яндекс.

Баннерная и контекстная реклама.

Раскрутка интернет-проектов с ноля.

Своя база белых каталогов ссылок, статей, досок объявлений.

Целевой трафик для сайтов по 5 долларов за 1000 посетителей.

Работаем на совесть. 477 302 251

  • Программист для работы над проектом

    Требуется квалифицированный программист для работы над системой обмена и выкупа трафика. Серьезный опыт работы необходим. Умение разбираться в чужом коде. Желаетелен опыт работы с системами по выкупу трафика. ICQ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент менеджер для большой группы сайтов

    $150

    Требуется человек для добавления контента на группу сайтов (50) различной тематики. Только из Украины. Работа постоянная, с увеличением оплаты. Обязательное владение украинским языком. Обязательны навыки качественного рерайтинга. Опыт подобной работы приветствуется. Вопросы в аську ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод новостей

    Требуется контент-менеджер для перевода новостных материалов с английского на русский. Тематики: - бизнес - финансы - кино - поп музыка - рок музыка - наука ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Системa обмена трафиком

    Нужен квалифицированный программист для работы над системой обмена трафиком, аналогичной www.readme.ru Понимание принципа работы данной системы желательно. ICQ 477 302 251

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • PG Dating Pro

    Нужен программист хорошо знающий этот движокдля постоянной работы над модернизацией. Вопросы в аську 477 302 251

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • РСС парсер

    $150

    Есть готовый парсер. Необходимо модифицировать его под сервис закладок. ТЗ в описании. Вопросы в аську 477 302 251. Сразу пишите условия работы и оплаты.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Квалифицированный программист PHP AJAX MySQL JAVA

    Требуется очень квалифицированный программист для постоянной работы над проектами (баннерная рекламная сеть, системы обмена трафиком, партнерские программы, рекламные каталоги) Главные требования: - порядочность - ответственность - серьезный опыт подобных ...

    AJAXJavaMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модификация рекламных систем

    Нужен квалифицированный прогер для модификации сисемы обмена трафиком и системы контекстной рекламы. Опыт работы с подобными системами и высокая квалификация обязательны. Новичков просьба не беспокоить. Работу необходимо сделать быстро. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сервиса тестов

    Нужна команда программист+составитель тестов для разработки сервиса тестов онлайн. Тесты будут платные и бесплатные. Оплата по смс. Ищем людей с опытом подобной разработки и возможностью постоянно ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обложка для диска

    $50

    Нужен очень креативный дизайнер для изготовления конверта под музыкальный диск. Просьба называть цену и условия оплаты вашей работы. Параметры для полиграфии вышлю выбранному исполнителю. Вопросы в аську 477 302 251

    Верстка полиграфии76 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт закладок

    Сделать быстро и качественно скрипт социальных закладок. Сразу сообщите условия вашей работы. ТЗ в приложении. Вопросы в аську 477 302 251

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Бесплатная отправка СМС

    Нужен хороший скрипт отправки бесплатного смс и ммс по России и Украине. В идеале отправка должна происходить черех сайт оператора, но пользователь оставаться на нашем сайте. Если есть вопросы стучите в аську ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Крутилка для рич медиа баннеров + баннеры

    Есть группа сайтов. Нужна крутилка для выпадающих рич-медиа баннеров. Основная задача: - один показ одному уникальному пользователю в сутки - никаких подвохов, кнопка закрыть, означает закрыть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад