Переделать компонент для Joomla 1.0 под Joomla 1.5

Требуется переписать компонент с Joomla 1.0 под Joomla 1.5

Компонент сразу скажу сложный, подробности при переписке.

Нужно сделать в короткие сроки, желательно 7-10 дней (хотя бы бета-версию за это время).

Так же нужно будет добавить ряд новых функций (доработать компонент).

Возможно постоянное сотрудничество.

Трербовния:

- знание php, mysql, javascript

- технологии ajax

- понятие о кешировании и умение использовать в проектах

- отличное знание CMS Joomla 1.0.х, 1.5.х