Незначительная доработка скрипта

Есть сайт http://heklya.ru/ , там в разделе "Конструктор" есть конструктор спецодежды с возможностью заказа получившегося (раздел корректно отображается, похоже, только в IE). Нужно сделать такое же. Наверное, оптимальным вариантом будет Flash, но и другие варианты ...