Проект делался как и описано, был сделан на сервере исполнителя, вполне нормально и в общем-то без нареканий. Когда дошло до сдачи и переезда на новый сервер, исполнитель сообщил, что отдаст проект не менее чем за две указанных им же цены. Это безусловно логично - сообщить, что проект стоит других денег именно после того, как на отлов багов потрачена неделя времени заказчика, после того как проект всё это время наполнялся контент-менеджерами исполнителя, на сервере заказчика, и ровно во время, когда заказчик уже срочно хочет видеть проект в сети. При этом я всегда указываю, что вполне готов доплатить, если проект оказывается сложнее указанного. Всё, что нужно исполнителю - подтвердить, что проект реально сложнее. В данном случае же мы имеем дело с банальным разводом. Предлагаю подумать, прежде чем иметь дело.