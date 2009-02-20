snowbe

Алексей snowbe

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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Отзывы заказчиков

ilyaia
Илья 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
0 баллов
16 лет назад
База вопросов и ответов
Проект делался как и описано, был сделан на сервере исполнителя, вполне нормально и в общем-то без нареканий. Когда дошло до сдачи и переезда на новый сервер, исполнитель сообщил, что отдаст проект не менее чем за две указанных им же цены. Это безусловно логично - сообщить, что проект стоит других денег именно после того, как на отлов багов потрачена неделя времени заказчика, после того как проект всё это время наполнялся контент-менеджерами исполнителя, на сервере заказчика, и ровно во время, когда заказчик уже срочно хочет видеть проект в сети. При этом я всегда указываю, что вполне готов доплатить, если проект оказывается сложнее указанного. Всё, что нужно исполнителю - подтвердить, что проект реально сложнее. В данном случае же мы имеем дело с банальным разводом. Предлагаю подумать, прежде чем иметь дело.
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Исправить в Shop-Script Premium 2 момента
Благодарим Алексея за профессионализм, скорость исполнения и терпение, которые были проявлены в процессе работы. Очень довольны процессом и результатом сотрудничества!
Четкие задания и быстрая оплата. Очень доволен. Спасибо, Татьяна!
Ответный отзыв
13zone
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
16 лет назад
Незначительная доработка скрипта
Очень быстро сделал, адекватный и положительный в общении, выполненной работой доволен - рекомендую