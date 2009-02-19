Настройка отправки почты из скрипта

Есть некий сайт Он был написан давно и впоследствии переделывался Сейчас требуется изменить переменные вида $act в $_GET['act'] Вариант типа внесите изменения в .htaccess и измените register_globals не рассматривается 2 задача Есть поле ввода даты, при нажатии генерируется дата ...
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Требуется настроить скрипт для отправки почты через SMTP GMAIL.COM
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