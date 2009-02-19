Скрипт постинга в livejournal

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок204 просмотра
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Нужен скрипт автоматического постинга в lj. на входе скрипта аккаунты, нужно залогиниться и запостить картинку и ссылку. нужна поддержка прокси.

15 лет назад
G0YA
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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