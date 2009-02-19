Смена картинок .

Тут: http://www.guvd-kuzbass.ru/news в шапке сменяют друг друга картинки.

1. На чем это сделано?

2. Можно сделать, чтобы в админке админ мог менять эти картинки: удалил старые, закачал новые.

3. Сколько будет такое сделать на уже готовом сайте?

Условия (кому они не подходят, пожалуйста, не пишите):

- без предоплаты (см. мои отзывы)

- все предложения - только сюда, в приват писать не надо,я сам напишу

- тестите и показываете на стороннем сервере, потом все настраиваете на основном, чтобы все работало, я тестирую и потом оплачивается работа

- указывайте сразу более менее реальные сроки и цену !!!