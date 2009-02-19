Сайт с партнерской программой из джумлы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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В общем нужно сделать из джумлы сайт , с партнерской программой .

Чтобы пользователи приводили клиентов , и получали процент от траты пользователя

Пользователи мог выбрать заказ , и выбрать на какой срок хочет оплатить товар

После отправки его заказа оно должно приходить мне на емейл

Переделать внешний вид ,

доработать дизайн ,

Наверное убрать меню сбоку , и сделать его ниже главного логотипа...

ДО 3000р

15 лет назад
borian
Борис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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