Сайт с партнерской программой из джумлы

В общем нужно сделать из джумлы сайт , с партнерской программой .

Чтобы пользователи приводили клиентов , и получали процент от траты пользователя

Пользователи мог выбрать заказ , и выбрать на какой срок хочет оплатить товар

После отправки его заказа оно должно приходить мне на емейл

Переделать внешний вид ,

доработать дизайн ,

Наверное убрать меню сбоку , и сделать его ниже главного логотипа...

ДО 3000р